Black Widow: Scarlett Johansson e Florence Pugh hanno empatizzato con i loro personaggi

Scarlett Johansson e Florence Pugh sono le protagoniste del prossimo film Marvel Black Widow, dedicato al personaggio di Natasha Romanoff, e hanno raccontato di come sono riuscite ad empatizzare con i loro personaggi e le loro personalità.

Black Widow: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh in una scena

In un'intervista rilasciata per il prossimo numero di Marie Claire, le due attrici hanno raccontato del loro rapporto con questi due personaggi Marvel. Scarlett Johansson, che interpreta la protagonista Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, ha raccontato di come sceglie i suoi ruoli sempre valutando la possibilità di entrare effettivamente in empatia con loro:

"Cerco donne con cui sento di potermi relazionare a un certo livello, per le quali provo empatia. È un po' complicato, ovviamente, perché puoi provare empatia per le persone in modi diversi e per motivi diversi. Ma se riesco a entrare in empatia con un personaggio, indipendentemente dalla sua bussola morale, allora è importante per me"

Anche la giovane Florence Pugh, che nel film interpreta Yelena Belova, ha espresso un'opinione simile alla collega:

"Come per Scarlett, è sempre stata, la priorità numero uno per me trovare donne totalmente affascinanti e totalmente potenti a modo loro. Voglio davvero riconoscere le donne che interpreto, sia che riconosca mia madre in lei, mia nonna o mia sorella. Voglio interpretare personaggi complessi e confusi"

Le riprese di Black Widow hanno avuto luogo principalmente nel Regno Unito, in Croazia, a Miami e in Italia, ma non si sa molto riguardo alla trama del film Marvel. L'unica cosa che al momento conosciamo è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Il film è diretto da Cate Shortland e la sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.