Black Widow: un riferimento ad Avengers: Endgame nel trailer indica che Nat non è morta?

Gli irriducibili fan della Marvel hanno analizzato minuziosamente il nuovo trailer di Black Widow, notando alcuni riferimenti ad Avengers: Endgame e alla morte di Natasha Romanoff.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

La morte di Black Widow in Avengers: Endgame ha sconvolto la maggior parte dei fan, ecco perché ora molti di loro stanno speculando su nuove teorie secondo le quali Natasha Romanoff non sarebbe realmente morta. Nel nuovo trailer del film, alcuni fan hanno segnalato che in una breve inquadratura la protagonista ha in mano un gruppo di fiale rosse, simili alle particelle di Pym usate in Avengers: Endgame. Le particelle, create da Hank Pym, sono state usate nel film per ridurre i Vendicatori alle dimensioni degli insetti ed entrare nel Regno Quantico, permettendo loro di viaggiare indietro nel tempo.

Ecco che, grazie a questo frame del video e alla battuta di Black Widow "Ho smesso di scappare dal mio passato", sono nate nuove teorie che hanno alimentato le speranze dei fan di vedere viva Natasha Romanoff anche dopo questo film. Se questa teoria fosse vera, però, bisogna ammettere che rivelarla nel film su Black Widow sembra una scelta strana, visto che la storia si svolge molto prima degli eventi di Endgame. La trama, infatti, prende il via dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War, uscito nel 2016.

Per chi non ricordasse la causa della morte di Black Widow, la sua tragica fine in Avengers: Endgame è arrivata perché ha deciso di sacrificare sé stessa, in modo che Occhio di Falco potesse ottenere la Pietra dell'Anima per sconfiggere Thanos.

Da parte della Marvel, ovviamente, non è arrivata nessuna conferma su questa ipotetica teoria dei fan, non ci resta altro che attendere il film Black Widow e notizie più certe su uno dei personaggi più amati della saga degli Avengers.