Black Widow: record di incassi nel primo weekend superando quota 210 milioni di dollari

Black Widow ha esordito con incassi record: nel primo weekend nelle sale ha infatti raggiunto quota 218 milioni di dollari.

I risultati registrati dal film con Scarlett Johansson lo rendono il titolo che ha incassato di più negli Stati Uniti nei primi giorni di programmazione da quando è iniziata la pandemia e dalla distribuzione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker nel dicembre 2019.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

L'atteso Black Widow ha incassato 218 milioni di dollari nel corso del weekend, di cui 80 milioni ottenuti negli Stati Uniti, 78 milioni incassati a livello internazionale e oltre 60 milioni ottenuti grazie all'acquisto su Disney+.

La storia di Natasha, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson, si posizione inoltre al terzo posto, per quanto riguarda la cifra ottenuta ai box office, tra i progetti dedicati alle origini dei personaggi Marvel rimanendo alle spalle di Black Panther e Captain Marvel.

Kareem Daniel, responsabile di Disney Media and Entertainment Distribution, ha dichiarato: "Ancora una volta Marvel ha offerto un film eccezionale per la gioia dei fan di tutto il mondo e Black Widow sta raggiungendo numerosi traguardi nel mercato attuale. La forte performance di Black Widow ottenuta in questo weekend afferma la nostra strategia flessibile nella distribuzione nel rendere disponibili i film legati ai franchise nelle sale per una vera esperienza cinematografica e, mentre continuano a esserci preccupazioni legate al COVID a livello globale, offrire una scelta ai consumatori che preferiscono vedere il film a casa su Disney+".

Alan Bergman di Disney Studios Content, ha aggiunto: "Vedere gli spettatori apprezzare Black Widow dopo due anni senza un nuovo film dei Marvel Studios è incredibile e questo spettacolare weekend di apertura dimostra quanto i fan stessero aspettando di vedere questo amato membro degli Avenger avere una propria storia. Non c'è dubbio che valesse la pena aspettare. Cate Shortland, Scarlett Johansson e il team dei Marvel Studios hanno offerto un film eccezionale che continua un'eredità di eccellenza creativa mentre il Marvel Cinematic Universe si espande ed entra in una nuova era".

Black Widow, la recensione: la Fase 4 Marvel ha una partenza tutta al femminile

Il film ha come protagonista Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), affiancata dall'attrice Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina.

Dopo Black Widow il personaggio di Yelena dovrebbe essere al centro dei nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe.