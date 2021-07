Black Widow stabilisce un nuovo record di incassi negli USA ottenendo 100 milioni di dollari in sei giorni

Il film Marvel Black Widow ha stabilito un nuovo record di incassi in periodo pandemico raggiungendo 100 milioni di dollari in soli 6 giorni.

Black Widow ha stabilito un nuovo record di incassi nel panorama cinematografico ancora alle prese con la pandemia superando quota 100 milioni di dollari nel mercato americano in soli sei giorni dal debutto nelle sale.

Il film ha raggiunto la consideravole cifra più rapidamente di Fast & Furious 9, che ha impiegato 8 giorni per arrivare allo stesso traguardo.

Alle spalle di Black Widow e del non capitolo della saga action sono rimasti Godzilla vs. Kong e A Quiet Place 2 che hanno guadagnato 100 milioni di dollari rispettivamente dopo 12 e 15 giorni.

I risultati ottenuti ai box office dal film con Scarlett Johansson rappresentano un buon segnale per l'industria cinematografica che dopo uno stop forzato sta ritornando a proporre le opere sul grande schermo, pur affiancando ancora in moltissimi casi la possibilità di vedere i film in streaming.

Il film ha come protagonista Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), affiancata dall'attrice Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina.

Dopo Black Widow il personaggio di Yelena dovrebbe essere al centro dei nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe.