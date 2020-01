Black Widow: svelato il nuovo trailer, chi è Taskmaster?

Come annunciato, Marvel ha diffuso un nuovo trailer di Black Widow, lo standalone dedicato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, che offre un nuovo sguardo al villain Taskmaster.

Mentre il primo trailer di Black Widow era focalizzato sulla reunion tra Natasha Romanoff e la sua famiglia russa, composta da Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour, il nuovo trailer si focalizza sul mistero che circonda il passato e il presente di Nat e il suo legame con il villain Taskmaster: chi si nasconde dietro la maschera dell'uomo che le spara sul ponte, come fa a conoscere tutte le sue mosse e soprattutto, cosa vuole da lei?

Ad affiancare la Johansson ci sarà la giovane Florence Pugh, nei panni della killer russa Yelena Belova. Nei fumetti, Yelena Belova è una spia russa che ha condiviso con Natasha Romanoff il durissimo addestramento nella Red Room. Le due in un primo tempo sono nemiche, ma diverranno alleate e alla fine Yelena si prenderà carico del ruolo di Vedova Nera dopo che Natasha deciderà di ritirarsi. La storia di Black Widow si inserirà a livello temporale tra gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, anni durante i quali Natasha ha collaborato con Captain America mentre erano in fuga dal governo.

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti, oltre a Scarlett Johansson e Florence Pugh, anche David Harbour, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz. L'uscita italiana di Black Widow è fissata per il 29 aprile.

