Black Widow: una nuova immagine di Red Guardian appare su Reddit

Una nuova immagine di Red Guardian è apparsa su Reddit e ci permette di vedere in modo più dettagliato il costume del personaggio interpretato da David Harbour in Black Widow con la sua uniforme d'ordinanza. Su di lui, i trailer hanno mostrato poco, facendo intuire al pubblico il suo potenziale: un mix di forza e carattere un po' scontroso a cui, verosimilmente, saranno affidati anche i momenti leggeri e ironici del cinecomic. La Marvel ha assicurato che sia lui, ma anche gli altri comprimari riserveranno delle sorprese.

David Harbour stesso ha rimarcato come Red Guardian gli calzi letteralmente a pennello e su Entertainment Weekly non ha nascosto il suo entusiasmo nel dover indossare i panni della versione sovietica di Captain America: "Penso di essere di parte, ma penso che sia il miglior personaggio di tutto l'universo cinematografico Marvel. Voglio dire, è un narcisista, quindi è molto appropriato che io lo stia interpretando e che penso che abbia vari livelli di lettura. Ad un primo livello è il classico personaggio da supereroe, ma quando lo incontri ha questo bisogno di piacere a tutti e vuole essere considerato grosso e divertente. In realtà è molto di più".

Ma per capire meglio questo intrigante carattere dovremo aspettare più del previsto. Come si sa da qualche settimana, l'uscita di Black Widow è slittata per via dell'emergenza sanitaria del Coronavirus e non è stata definita ancora una data sostitutiva. Stando a Deadline, una delle ipotesi potrebbe essere il 3 luglio, il giorno prima della festa d'Indipendenza, da sempre utilizzato per il lancio dei film nella lunga estate americana, oppure il 24 dello stesso mese. C'è anche uno scenario peggiore: un release autunale il 6 novembre che avrebbe però come ulteriore conseguenza l'ulteriore spostamento in blocco della Fase 4 del MCU al 2021.