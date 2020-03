Black Widow: i dettagli del costume di Taskmaster in una nuova foto

Una foto scattata sul set di Black Widow svela i dettagli del costume di Taskmaster a figura intera. Mentre l'uscita del film, che dovrebbe avviare la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è slittata a tempo indeterminato a causa dell'emergenza coronavirus, arrivano le prime informazioni visive sul villain del capitolo solista di Natasha Romanoff.

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

La frustrazione per la mancanza di una data di uscita per Black Widow è certamente molta, dato che il film avrebbe dovuto vedere le sale a partire da maggio 2020. Per il momento, la produzione ha messo tutto in pausa, rimandando le proiezioni a data da destinarsi. Si vocifera che il nuovo progetto Marvel potrebbe essere inserito nello slot di novembre, andando quindi a occupare il posto di Eternals. Novembre sembra plausibile, anche perché è il mese scelto già da altre produzioni, come quella di No Time To Die.

Nel frattempo, dal set arriva una foto che finalmente ci mostra il villain di Black Widow. L'identità segreta di Taskmaster nel fumetto originale è quella di Tony Masters, ma in molti pensano che Marvel voglia andare in una direzione decisamente diversa. Si pensa addirittura che dietro alla maschera del cattivo possa nascondersi la Melina Vostokoff di Rachel Weisz, oppure la Yelena Belova di Florence Pugh.

Black Widow: una nuova immagine di Red Guardian appare su Reddit

Chiunque si nasconderà nel costume di Taskmaster sarà certamente un osso duro per Black Widow, come si può intuire anche dalla foto dal set che ritrae il villain a figura intera. La tuta del cattivo del film diretto da Cate Shortland è infatti super equipaggiata e corazzata, ma chi si nasconde dietro quella maschera dall'apparenza così maschile?