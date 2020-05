Black Widow: il film Marvel distribuito nelle sale del Regno Unito dal 28 ottobre

Black Widow, il film Marvel con star Scarlett Johansson, arriverà nei cinema del Regno Unito il 28 ottobre, in anticipo rispetto al debutto americano previsto per il 6 novembre. Lo studio sembra quindi non particolarmente preoccupato per l'eventuale rischio di spoiler, scegliendo di non far debuttare il cinecomic in contemporanea in tutto il mondo come accaduto con altri progetti come Avengers: Endgame.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

