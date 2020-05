Black Widow: l'identità di Taskmaster svelata (ancora) da un attore

Un membro del cast di Black Widow avrebbe fornito un nuovo indizio (poi cancellato) sull'identità del misterioso Taskmaster. L'attore in questione avrebbe inserito e poi cancellato un tag su Instagram che fa riferimento proprio al personaggio.

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

L'attore O.T. Fagbenle, che in Black Widow interpreta il personaggio di Mason, ha diffuso su Instagram una foto, subito cancellata, in cui ha usato l'hashtag #Taskmaster. Visto che il suo personaggio, Mason, non è mai comparso nei trailer diffusi finora, viene spontaneo fare due più due e immaginare che Mason non sia altro che l'identità dietro cui si cela Taskmaster, la nemesi di Black Widow.

A conferma ecco il ritorno dell'attore su Instagram, dove ha condiviso una Live video con un'amica. Se si salta al minuto 6, Fagbenle parla proprio del villain Marvel spiegando: "C'è una cospirazione secondo cui io sono Taskmaster." L'amica risponde "Probabilmente lo sei". Invece di negare, l'attore esclama "Stai cercando di farmelo dire? Pensavo che ne avessimo già parlato, e che fossimo d'accordo di tenere certe cose segrete."

Per avere la conferma definitiva sull'identità di Taskmaster, non ci resta che attendere l'arrivo di Black widow nei cinema a fine anno.

Black Widow: nel trailer Taskmaster sfrutta le abilità degli Avengers