Black Widow: nel trailer Taskmaster sfrutta le abilità degli Avengers

Il trailer finale di Black Widow ha mostrato Taskmaster alle prese con il suo potere ma ha anche aver chiarito che il villain "deruberà" gli Avengers di tutte le abilità pur di mettere a tappeto la Vedova Nera.

Il superpotere di Taskmaster, come sappiamo già dai fumetti, è qualcosa di eccezionale: il supercriminale è infatti capace di replicare perfettamente i movimenti e le abilità di chiunque, a prescindere dalla difficoltà, a patto di averli visti almeno una volta.

Nel trailer di Black Widow diffuso oggi dalla Marvel è interessante notare come, per esempio, non solo, al secondo 36 della clip, il villain stia studiando i movimenti della Vedova Nera stessa, ma soprattutto come, dagli artigli che spuntano dalla tuta fino allo stile di combattimento, Taskmaster stia imitando Black Panther.

Questo suggerisce dunque che, situandosi Black Widow dopo gli eventi di Captain America: Civil War, nonostante all'epoca pochi fuori dal Regno di Wakanda conoscessero l'esistenza di Black Panther, tuttavia Taskmaster potrebbe averlo già incontrato.

Black Widow: il trailer finale del film Marvel

Non è tutto, però: dal calcio acrobatico con "posa da supereroe" dato al Guardiano Rosso di David Harbour, passando per l'uso dello scudo come Captain America a quello di arco e frecce come Occhio di Falco, Taskmaster si appresta a diventare uno dei peggiori nemici da battere nel MCU. Sempre che non arrivi Deadpool, di cui Taskmaster non è in grado di prevedere le mosse a causa della personalità psicotica del Mercenario Chiacchierone.