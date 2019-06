Black Widow: le nuove foto dal set svelano l'arrivo di un nuovo villain?

Black Widow, dopo Avengers: Endgame, ritornerà sul grande schermo con l'atteso cinecomic dedicato a Natasha e le nuove foto dal set svelano il possibile villain che affronterà l'eroina interpretata da Scarlett Johansson.

Le riprese del film sono infatti in corso nella città di Budapest, Ungheria, e online sono stati condivisi alcuni interessanti scatti.

Le foto realizzate durante i ciak di Black Widow mostrano un personaggio misterioso che indossa un'armatura e guida un veicolo ben protetto. La figura ha un elemetto, una tuta intera e quello che sembra essere uno zaino sulla schiena.

Online c'è chi ha chiesto se si possa trattare di Tasmkaster, tuttavia il look del personaggio è totalmente diverso da quello mostrato nei fumetti originali, avvicinandosi forse in parte alla nuova versione presente tra le pagine delle opere Marvel in cui è maggiormente in stile soldato, con un mantello bianco e una maschera dall'aspetto moderno.

La storia di Black Widow dovrebbe inserirsi a livello temporale tra gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, anni durante i quali Natasha ha collaborato con Captain America mentre erano in fuga dal governo. Alcuni fan pensano che proprio Taskmaster riceverà il compito di individuare la protagonista, dando vita a un'epica battaglia.

Nel cast ci saranno anche David Harbour, Rachel Weisz, e Florence Pugh, oltre ovviamente alla protagonista Scarlett Johansson.

