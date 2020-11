Black Widow, Florence Pugh: "La storia che raccontiamo è raccapricciante"

Dovremo aspettare il 2021 per vedere Black Widow sul grande schermo, ma nel frattempo le star del film Marvel ci dicono qualcosa di più sull'atteso blockbuster, come ha fatto di recente la new entry del MCU Florence Pugh.

Black Widow: Florence Pugh in una scena

Come riportano anche siti come Comicbook e Yahoo Entertainment, infatti, nel libro "Marvel Studios' Black Widow: The Official Movie Special Book" la giovane attrice avrebbe definito "raccapricciante" la storia raccontata nella pellicola.

"La storyline che vi presentiamo nel film è davvero raccapriciante. Stiamo parlando di donne che sono state, essenzialmente, abusate e addestrate per essere delle macchine assassine" ha osservato "Come ha detto più volte Scarlett, questo era il momento giusto per raccontare la storia [di Black Widow]. E non ci tiriamo certo indietro davanti a una storia che riguarda delle donne che si stanno praticamente riprendendo la loro vita".

"E si tratta di un film dei Marvel Studios. È qualcosa di abbastanza raro, e io sono davvero entusiasta di farne parte".

In quanto al suo personaggio, Yelena Belova, Pugh l'ha descritto come una "irritante sorella minore" per Natasha, rivelando anche che il rapporto tra le due sarà il cuore del film "C'è un'amicizia davvero apprezzabile e unica tra di loro, perché sono praticamente due sorelle che non si vedono da tempo. Si riparano a vicenda, come anche i vuoti nelle loro vite".

L'uscita di Black Widow nelle sale è attualmente prevista per il 7 maggio 2021.