Black Widow, Scarlett Johansson: "Ecco perché il film sorprenderà i fan"

Scarlett Johansson, protagonista del nuovo cinecomic targato MCU Black Widow, ha sottolineato il fatto che il film sorprenderà i fan in quanto affronterà temi molto importanti tra cui la famiglia.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

L'attrice, comparsa sulla copertina di Total Film con relativa intervista, ha svelato qualche piccolo dettaglio di Black Widow, in cui interpreta ancora una volta Natasha Romanoff, definendolo un elemento sorprendente per i fan che attendono il film: "Uno dei temi del film è la famiglia. Che cos'è la famiglia? Come ci definisce? Come definisce il nostro passato? In che modo la nostra famiglia determina chi siamo, nel bene e nel male? Credo che parte del genio di Kevin Feige consista nel fatto che pensa sempre a ciò che i fan si aspettano da questi film e poi dà loro qualcosa che non avrebbero mai potuto sognare. L'idea di Natasha Romanoff in un dramma familiare è la cosa meno attesa, e ho dovuto ragionarci su, perché c'è un cambiamento tonale così grande."

Check out the brand new @TotalFilm subscriber cover for Marvel Studios' #BlackWidow! pic.twitter.com/6zSfVjCLCu — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 30, 2020

A causa della situazione attuale, dovuta all'emergenza Coronavirus, Marvel ha deciso di rimandare il lancio di Black Widow a data da destinarsi, infatti sulla copertina di Total Film, è riportata la seguente dicitura: "La prima donna della Marvel tornerà a combattere... In ritardo, ma non sconfitta."

Alcune voci avevano diffuso la notizia che il film sarebbe arrivato solo su Disney+ ma Disney ha prontamente smentito, confermando la futura uscita al cinema di Black Widow.

Il cast di Black Widow è composto Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone e Olivier Richters. Nel film Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, fa i conti col il suo oscuro passato quando si trova a fronteggiare una misteriosa cospirazione. Ad aiutarla spunta dal passato la sua vecchia famiglia russa da Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina. Black Widow è diretto da Cate Shortland.