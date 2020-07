Black Widow, il film con Scarlett Johansson sarà il primo di un nuovo franchise?

Black Widow, il film Marvel con protagonista Scarlett Johansson arriverà nelle sale a novembre, e l'attrice vi si è riferita in modo piuttosto curioso durante un'ultima intervista, facendo pensare che potrebbero esserci dei sequel in programma.

Come riporta il sito Comicbook, un fan account della Johansson ha condiviso su Twitter il video di un'intervista in cui Scarlett, parlando del film e della sua co-star Florence Pugh, definiva Black Widow uno "standalone franchise".

Ora, è possibile che l'attrice intendesse semplicemente dire qualcosa sulla linea de "il suo film nel più ampio franchise Marvel"... Ma se si fosse davvero "lasciata scappare" quelli che potrebbero i piani futuri di Feige e soci per il personaggio di Vedova Nera?

Scarlett Johansson on her Black Widow co-star, Florence Pugh pic.twitter.com/vWH4L1LYBw — best of scarlett (@BestfScarlett) June 30, 2020

"Sono molto entusiasta di lavorare con Florence Pugh. È la mia co-star nello standalone del franchise di Black Widow, e sto imparando da lei" afferma l'attrice nel breve segmento riportato.

Ricordiamo che, non solo la pellicola che uscirà a novembre è ambientata in periodo di tempo intercorso tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, e non sappiamo quanto esteso sarà effettivamente il racconto, ma con i 5 anni passati dall'inizio di Avengers: Endgame alla fine del film - ovvero da quando Thor taglia la testa a Thanos al Furto del Tempo e tutto ciò che consegue -, di occasioni per vedere cosa ha combinato Natasha in quel periodo effettivamente ce ne sarebbero.

In più, il supposto franchise di cui parla Scarlett Johansson sarebbe a questo punto su Black Widow, giusto? Ma di Vedova Nera, come sappiamo già, non ne abbiamo una sola... E la prima a disposizione, esclusa Natasha, sarebbe proprio la Yelena Belova di Florence Pugh, che giovane com'è potrebbe tranquillamente portare avanti una saga di altri due film (minimo) nei prossimi anni. Voi che ne pensate? Avremo più film dedicati alla Vedova Nera?