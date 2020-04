Black Widow, i fan sono disposti ad aspettare anche mesi pur di vederlo in sala.

In assenza di una decisione chiara sul destino di Black Widow, tra uscita posticipata in sala o direttamente su Disney+ in streaming, almeno i fan sembrano avere le idee chiare: loro sono disposti ad aspettare, d'altronde se Scarlett Johansson ha atteso dieci anni prima che si concretizzasse un film interamente dedicato a Natasha Romanoff, cosa volete che siano una manciata di mesi, o al massimo addirittura un anno? Poca cosa.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

"Se Scarlett Johnasson può aspettare il suo film per 10 anni, allora tutti noi possiamo aspettare che Black Widow arrivi nelle sale solo quando tutto tornerà alla normalità", così scrive un'utente su Twitter ergendosi a paladina dei temporeggiatori per Black Widow disposti ad avere molta pazienza pur di vedere la loro eroina preferita sul grande schermo. C'è da dire che in casa Disney nulla è stato ancora deciso in merito, a fronte di una cancellazione seriale di progetti per via dell'emergenza Coronavirus. E questo vale sia per i film in uscita che quelli ancora in produzione.

if Scarlett Johansson can wait for her own movie for 10 years then WE all can wait for Black Widow to debut in THEATER till everything goes back to normal😌 can’t wait till this whole pandemic is over! pic.twitter.com/rb63TdBeak — ladykate (@ladyckate) March 30, 2020

Giorni fa David Harbour, ovvero Red Guardian si era detto favorevole ad un passaggio del cinecomic sulla piattaforma streaming durante una live su Instagram sottolineando il desiderio di voler vedere il film completo al più presto: "Non vedo l'ora di vedere Black Widow, se saremo mai in grado di far uscire quel film. Mi piacerebbe poterlo vedere, ancora non ne ho avuto la possibilità. Ho visto alcune cose in fase di produzione e sembra davvero buono. E poi ovviamente ero lì quando lo stavamo girando e ne sono davvero entusiasta. Ma vorrei vederlo da solo. Diavolo, lo guarderei su Disney+".