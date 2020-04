Black Widow uscirà a novembre 2020, Eternals slitta al 2021

Black Widow ha una nuova data di uscita: il 6 novembre, data in cui avrebbe dovuto debuttare Eternals, film che slitta invece al 12 febbraio 2021. Lo studio ha infatti svelato i cambiamenti effettuati sulla propria programmazione dei prossimi anni alla luce della complicata situazione attuale.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Nel cinecomic si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

Le nuove date previste per il debutto dei film appartenenti alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sono le seguenti:

Black Widow - 6 novembre

Eternals - 12 febbraio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 maggio 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 5 novembre 2021

Thor: Love And Thunder - 18 febbraio 2022

Black Panther 2 - 6 maggio 2022

Captain Marvel 2 - 8 luglio 2022

