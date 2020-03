Black Widow, David Harbour: "Vorrei vedere il film su Disney+"

Black Widow arriverà più tardi del previsto a causa della chiusura delle sale in tutto il mondo e David Harbour ha ammesso che sarebbe felice di vedere il fim su Disney+ se la situazione continuasse a lungo.

L'attore, rispondendo alle domande dei fan via Instagram, ha affrontato la situazione del film Marvel con star Scarlett Johansson.

David Harbour ha spiegato rispondendo ai quesiti posti dai suoi follower:"Non vedo l'ora di essere in Black Widow se riusciranno mai a distribuire quel film. Spero che riusciate a vederlo anche voi. Io so che non sono ancora riuscito a vederlo".

L'attore ha proseguito sottolineando: "Ho visto alcune scene quando ho registrato alcuni dialoghi ed era davvero fantastico. E inoltre ero lì quando l'hanno girato e sono davvero eccitato. Ma vorrei poterlo vedere pure io. Che diavolo, lo guarderei su Disney+".

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Nel cinecomic, di cui non è ancora stata annunciata la nuova data di uscita, si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

