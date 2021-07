Black Widow: David Harbour evade di prigione in una spettacolare clip

Black Widow sta per arrivare nelle sale e su Disney+ e una nuova clip del film mostra il personaggio interpretato da David Harbour impegnato nello spettacolare tentativo di evadere da una prigione.

Il video lo mostra sfondare una porta e provare poi a trovare un modo per raggiungere l'elicottero che ha a bordo i personaggi affidati a Scarlett Johansson e Florence Pugh.

David Harbour, parlando di Black Widow, aveva parlato di Red Guardian/Aleksei Shostakov dichiarando che il suo personaggio sta cercando di ricominciare dopo aver compiuto degli errori: "Mi piace realmente quell'approccio nella storia di un supereroe. Tutti si concentrano sulla loro invincibilità, quindi dove trovi i difetti? E Red Guardian ne ha moltissimi e non è un uomo eroico e nobile come vorresti che fosse. Ha molti difetti, comicamente e tragicamente. E amo questo dettaglio. In più ha molti punti di forza".

Il film ha come protagonista Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), affiancata dall'attrice Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina.

Dopo Black Widow il personaggio di Yelena dovrebbe essere al centro dei nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe.