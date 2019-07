Black Widow: la clip video del San Diego Comic-Con leaked online!

La clip di Black Widow è finita leaked online: nonostante tutte le misure di sicurezza per cui Marvel è ormai famosa, il video mostrato la scorsa settimana nella Hall H del San Diego Comic-Con è stato registrato di nascosto da qualcuno e diffuso online.

Naturalmente la qualità del video è davvero pessima, in compenso l'audio aiuta a capire quello che sta succedendo. Doveroso precisare che, per quanto Marvel è solita inserire nelle clip promozionali quasi solo scene tagliate che quindi non faranno parte del film, potrebbe trattarsi di spoiler . Comincia con voce di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) che tiene un discorso davanti ai suoi compagni Vendicatori: "Non avevo niente. E poi ho trovato questo lavoro, questa famiglia. Ora sto meglio ma ho fatto degli errori, e non si può tornare indietro". Si sente Tony Stark (Robert Downey Jr.) chiederle: "Deve essere stato difficile fare il doppio gioco, vero?". Dopo il logo dei Marvel Studios si cambia ambientazione: siamo a Budapest. Una voce di donna, per ora sconosciuta, dice a Natasha: "So che sei lì fuori", e lei risponde: "So che sai che sono qui fuori. Quindi parleremo come adulte?". Dopo poche battute probabilmente in russo, scoppia il caos.

Ecco le clip leakate sui social:

BLACK W*DOW SD//CC FOOTAGE/AUDIO — PART 2 OF 2 — PLEASE DO NOT REPOST WITHOUT CREDIT IM RISKING GETTING SNIPED BYE BYE BIKINIS pic.twitter.com/yhG47ngGZq — harmony fears no one (except maybe marvel) (@joshbrolin) July 25, 2019

La scena di lotta sembra piuttosto violenta, ma quando sembra sia finita facciamo una scoperta sorprendente. "È bello vederti, sorella" dice Natasha, prima di confermare che quella è proprio chi pensiamo che sia: "Yelena. Dovevi venire anche tu a Budapest, vero?". La persona che stava combattendo con Black Widow è proprio Yelena Belova, che sarà interpretata da Florence Pugh. La scena tra le due donne sembra essere seguita da un'altra sequenza di lotta in cui, a giudicare dalla reazione del pubblico, Taskmaster appare sullo schermo con la ferma volontà di combattere e distruggere Natasha Romanoff.

Il film totalmente dedicato all'agente di S.H.I.E.L.D. e poi membro degli Avengers, sarà diretto dalla regista Cate Shortland. Nel cast del cinecomic ci saranno anche David Harbour nel ruolo di Alexei Shoskatov, ovvero il Red Guardian che nei fumetti la versione "comunista" di Captain America, O-T Fagbenle nella parte di Mason e Rachel Weisz che interpreterà Melina, presenza che secondo alcune ipotesi potrebbe essere in realtà l'identità di Taskmaster, modificando così la storia originale.

Lo standalone Black Widow arriverà nei cinema a maggio 2020.