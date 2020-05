Black Widow introdurrà la versione russa degli Avengers?

Il cinecomic dedicato a Natasha Romanoff, Black Widow, approderà nei cinema - in ritardo - a novembre e a quanto pare potrebbe introdurre la versione russa degli Avengers, la cosiddetta Winter Guard.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Sappiamo già che in Black Widow ci sarà il personaggio di Red Guardian, interpretato da David Harbour, che nei fumetti è leader dell'equivalente russo dei Vendicatori, noto anche come The Winter Guard. Il team russo ha avuto un ruolo importante nelle storie degli Avengers scritte da Jason Aaron. Una nuova teoria sul film, quindi,suggerisce la probabile introduzione di altri personaggi della squadra composta, nei fumetti, da Darkstar, Ursa Major, Crimson Dynamo e Igor Stancheck. Il gruppo avrebbe conosciuto Natasha Romanoff durante le prime missioni a cui ha partecipato, quando faceva parte della Red Room, prima di entrare nello S.H.I.E.L.D.

In Black Widow sarà presente anche il personaggio di Yelena Belova, l'erede di Natasha Romanoff, che potrebbe essere assoldata nella nuova Winter Guard in cui verrà addestrata proprio allo scopo di prendere il posto di Nat che, come tutti sappiamo, morirà durante gli eventi di Avengers: Endgame.

Secondo alcune voci, che non sono state confermate dallo studio, Black Widow potrebbe introdurre tutti o alcuni di questi personaggi, formando effettivamente una nuova squadra di Vendicatori che potrebbe avere un futuro nel Marvel Cinematic Universe.