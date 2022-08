Black Widow, l'head writer di She-Hulk Jessica Gao racconta la sua idea scartata per il film

Ne è passato di tempo dall'approdo di Black Widow nelle sale, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, e ora abbiamo She-Hulk a tenerci compagnia sugli schermi. Ma sapevate che l'head-writer della serie di Disney+ Jessica Gao aveva un'idea per il film con Scarlett Johansson?

Ovviamente non è poi andata in porto, ma Jessica Gao una proposta per un possibile film di Black Widow l'aveva fatta davvero, tanto tempo fa, ai Marvel Studios.

Lo ha raccontato la produttrice e sceneggiatrice di She-Hulk: Attorney at Law ai microfoni di The Wrap: "Era fondamentalmente una storia alla L'Ultimo Contratto (Grosse Point Blank) per Black Widow".

"Praticamente si scopriva che da adolescente, Natasha era stata incaricata, in qualità di spia/agente russo, di infiltrarsi in un liceo americano per assassinare il padre di qualcuno. Poi, 20 anni dopo, tornava in quella scuola per una reunion, e doveva affrontare le conseguenze della sua falsa identità e del suo tradimento" ha elaborato.

E, come raccontato anche in una precedente intervista con Variety, il progetto avrebbe anche incluso She-Hulk come personaggio secondario.

"Il mio primo pitch per Marvel è stato per il film di Black Widow, e naturalmente c'era anche She-Hulk" ha affermato "Era il mio personaggio preferito dai fumetti, e semplicemente la volevo nel MCU. A un certo punto, credo fosse Brad Winderbaum che disse 'Sembra quasi che tu stia proponendo un progetto di She-Hulk con Black Widow (invece del contrario)'.

E voi, avreste voluto vederlo un film di Black Widow così?