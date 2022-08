She-Hulk: Attorney at Law, l'episodio 2 pone le basi per World War Hulk? Risponde Jessica Gao

Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney at Law potrebbe aver spianato la strada per un film di World War Hulk? Sentiamo cosa ha da dire l'head writer Jessica Gao.

Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è finalmente approdato su Disney+, e una scena in particolare farebbe pensare che un film di World War Hulk non sia poi così improbabile a questo punto. All'head writer della serie, Jessica Gao, è stato chiesto di commentare l'accaduto, ed ecco cosa ha risposto.

In una scena dell'episodio 1x02 di She-Hulk: Attorney at Law, intitolato Superhuman Law, Jennifer sta cercando di decidere se accettare o meno il caso assegnatole, e considerati gli interessi personali in gioco (si tratterebbe di rappresentare Emil Blonsky a.k.a. Abominio, che in passato aveva tentato di uccidere Bruce Banner), decide di telefonare al cugino per sapere cosa ne pensa.

Ma alla fine della telefonata, quando Jen chiede se si rivedranno presto in quel di Los Angeles, Bruce l'avverte che per un po' probabilmente non sarà così, e a dimostrare le sue parole, l'inquadratura si allarga mostrandolo a bordo di una navicella Saakariana, apparentemente la stessa che avevamo visto nel primo episodio.

Dov'è diretto Bruce? E cosa farà nel frattempo? Questo era un semplice modo per farlo uscire di scena, o anticipa davvero una pellicola a lui dedicata, magari sulla chiacchierata storyline di World War Hulk?

"Gran parte va ricollegato al fatto che Mark ha fatto ciò che doveva fare nel nostro show, e volevamo essere certi che il pubblico lo sapesse, [era anche un modo per dire] 'Non aspettatevi di vederlo in ogni episodio d'ora in poi'" ha ammesso Jessica Gao ai microfoni di TV Line.

"Ma anche" aggiunge la sceneggiatrice "Credo che alla possibilità, se Marvel decide di procedere in quel senso, ddi farci qualcosa, di riprendere da lì per raccontare altro, se vogliono".

E voi, che ne pensate? Vedremo finalmente un (nuovo) film su Hulk?