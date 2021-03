Black Widow, ancora incerte le modalità di distribuzione? Bob Chapek: "Decideremo all'ultimo minuto"

L'attuale situazione sanitaria è ancora causa di incertezze per la distribuzione cinematografica e su piattaforma di titoli come Black Widow, come spiega anche il CEO di Disney Bob Chapek.

Le decisioni sull'eventuale uscita al cinema o su piattaforme dei titoli di prossima uscita, Black Widow incluso, avverranno "probabilmente all'ultimo momento": lo ha dichiarato il CEO della Walt Disney Company, Bob Chapek.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Nonostante la rapida diffusione dei vaccini contro il COVID negli Stati Uniti, gli esperti non hanno ancora determinato la sicurezza delle sale teatrali per poter affermare di essere del tutto fuori pericolo, e per questo i calendari delle uscite cinematografiche continuano inevitabilmente a variare.

Sulla situazione - almeno in area "domestica" - si è espresso anche il CEO di Disney Bob Chapek, che ai microfoni di Bloomberg Market and Finance (via Screen Rant) ha spiegato come al momento non sia ancora possibile prendere decisioni definitive a lungo termine, specialmente per i grandi blockbuster dal forte richiamo come Black Widow.

"La nostra situazione e le nostre condizioni cambiano" ha esordito Chapek "Solo qualche settimana fa i cinema a New York e Los Angeles non erano nemmeno aperti. Adesso, all'improvviso, hanno riaperto, quindi stiamo aspettando di vedere come i gli spettatori risponderanno a questa decisione".

Proprio per questo, urge mostrare grande flessibilità: "Rimarremo flessibili. Probabilmente prenderemo una decisione all'ultimo minuto su come operare e distribuire questi film sul mercato, che si tratti di Black Widow o di qualsiasi altro titolo".

Per ora, l'uscita di Black Widow è prevista per maggio 2021 sul grande schermo.