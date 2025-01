Black Panther: Wakanda Forever, la Steelbook 4K del film in sconto su Amazon

L'edizione steelbook 4K di Black Panther: Wakanda Forever è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 16,24€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso recente indicato (18,00€) e del 13% sul prezzo mediano indicato (18,74€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione steelbook 4K di Black Panther: Wakanda Forever indicata è venduta e spedita da Amazon.

L'edizione Steelbook 4K di Black Panther: Wakanda Forever

Con Black Panther: Wakanda Forever, l'universo cinematografico Marvel ha proseguito un racconto che aveva colpito gli appassionati, plasmandone la storia attraverso un tocco emotivo non indifferente. L'epico tributo al regno di Wakanda e al suo amato re T'Challa rivive in edizione Steelbook 4K UHD. Più di un semplice film, questa edizione cattura il cuore di una nazione in lutto che trova la forza di andare avanti, tra tradizioni da onorare e battaglie da combattere.

Oltre alla qualità visiva e sonora impeccabile, l'edizione Steelbook include una serie di contenuti speciali che illuminano il processo creativo dietro il film, dalla creazione di due mondi fino ad affrontare bloopers e altro. Con il toccante tributo iniziale a Chadwick Boseman, il Golden Globe vinto da Angela Bassett e l'indimenticabile contributo musicale di Rihanna, ogni elemento di questa edizione è pensato per celebrare un'opera indimenticabile.