Black Panther: Wakanda Forever, la prima immagine promozionale del villain Attuma

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nei cinema l'11 novembre e online è apparsa un'immagine che rivela il look di Attuma, il villain dell'atteso sequel.

L'anticipazione è emersa online grazie al merchandise ufficiale del film Marvel

Nel film Black Panther: Wakanda Forever, secondo le indiscrezioni, dovrebbe apparire Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, in una versione leggermente diversa rispetto a quella dei fumetti, e Attuma, tra le pagine, è un nemico proprio del personaggio.

Ecco il look di Namor:

Attualmente la Marvel non ha rivelato molte anticipazioni riguardante l'atteso film che dovrà, tristemente, fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman, e i fan dovranno aspettare i prossimi eventi come il San Diego Comic-Con o potenziali scene post-credit in Thor: Love and Thunder per avere degli spoiler.

Nel cast del film ci saranno Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bassett, e Martin Freeman.

Black Panther: Wakanda Forever, primo sguardo a Namor in un concept art

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole.