Black Panther: Wakanda Forever: il Dottor Destino sarà il villain principale del film?

In base a quanto recentemente riportato da The Direct, parrebbe che in Black Panther: Wakanda Forever ci sia la possibilità di ritrovare il Dottor Doom (da noi conosciuto come Dottor Destino). Parlando di permessi e concessioni cinematografiche, questo leggendario villain della Marvel da sempre rappresenta un muro contro cui il progetto cinematografico continua a scontrarsi. Tutti conoscono la sua storia strettamente legata ai Fantastici 4, eppure fino ad ora non è apparso nell'MCU.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Data la sua vicinanza con l'evento Secret Wars, in progetto per il 2025 con Avengers: Secret Wars, alcuni fan sarebbero arrivati a ipotizzare una sua prossima comparsa proprio in Black Panther: Wakanda Forever. Dal loro punto di vista dietro al conflitto fra il regno di Talocan e Wakanda ci sarebbe proprio la mente del villain suddetto, pronto a tirare i fili, dall'ombra, di questo scontro nazionale.

Anche L'Hollywood Reporter si è espresso sulla faccenda, riportando una teoria che vedrebbe apparire il Dottor Destino in Black Panther: Wakanda Forever. Questa si riallaccia al fatto che nel fumetto originale, firmato da Christopher Priest, nel conflitto fra i due regni suddetti viene coinvolto anche quello di Latveria, che trova nel villain il suo regnante.

Tutto ciò è stato rafforzato da alcune recenti dichiarazioni, riportate sempre da The Direct, in cui l'attore che interpreta Namor (Tenoch Huerta) sembra descrivere il suo personaggio non come il villain principale della pellicola: "I latinoamericani sono sempre i cattivi nei film di Hollywood. E ora siamo gli eroi - o un antieroe, in questo caso...". Pur trattandosi solamente di speculazioni risulta curioso il coinvolgimento di testate grandi come l'Hollywood Reporter.