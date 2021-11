Black Panther 2: riprese ferme fino a gennaio, Letitia Wright non è ancora in grado di tornare sul set

Le riprese di Black Panther 2 sono state sospese fino a gennaio: l'infortunio subito da Letitia Wright sembra sia infatti più grave del previsto e il tempo previsto per la sua totale guarigione è stato prolungato.

Il cast e la troupe del film, questa mattina, hanno ricevuto la notizia del posticipo del ritorno sul set firmata da Kevin Feige, Louis D'Esposito e Nate Moore.

I Marvel Studios hanno confermato che la produzione riprenderà il via a gennaio e Letitia Wright dovrebbe essere presente sul set di Black Panther: Wakanda Forever. La giovane attrice si è fratturata una spalla e ha subito una concussione durante un incidente avvenuto nel mese di agosto in occasione delle riprese di una scena d'azione nella città di Boston.

Secondo quanto riporta Deadline, Letitia Wright ha inviato al cast e alla troupe un messaggio per ringraziare del sostegno ricevuto. Feige, Moore e D'Esposito hanno invece ringraziato per il lavoro compiuto, sottolineando che il progetto "è eccezionale e qualcosa che sappiamo gli spettatori non vedono l'ora di vedere". I produttori hanno scritto: "Non potremmo essere più eccitati nel completare questo film e condividerlo con il mondo il prossimo anno. Grazie per tutto quello che avete fatto per arrivare a questo punto. Sfortunatamente non siamo arrivati a questo punto senza alcuni problemi. Gestire una produzione di questa portata durante la pandemia non è un compito facile e siete rimasti diligenti e professionali per tutto il tempo. Come sapete tutti, inoltre, Letitia ha avuto uno spaventoso incidente sul nostro set durante una scena d'azione ad agosto. Ci ha ricordato l'importanza della sicurezza in ogni momento del nostro lavoro, elemento che so che capite e rispettate. Quello che inizialmente pensavamo fosse un piccolo infortunio si è rivelato qualcosa di più serio con Letitia che ha sofferto a causa di una frattura alla spalla, una concussione e vari seri effetti collaterali. Si è trattato di un processo doloroso e Letitia è stata a casa per ristabilirsi collaborando con i dottori e con il sostegno della famiglia". L'assenza dell'attrice impedisce però di completare le scene in cui appare Shuri, tuttavia i vertici della Marvel hanno sottolineato che si deve attendere per permetterle di ritornare sul set in totale sicurezza. Le riprese riprenderanno quindi nel gennaio 2022.