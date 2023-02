Black Panther 2: le immagini inedite della commovente scena eliminata con il figlio di T'Challa

I fan di Black Panther: Wakanda Forever preparino i fazzoletti. I Marvel Studios hanno diffuso le immagini della commovente scena tagliata che rivela il figlio di T'Challa.

Una delle più sorprendenti rivelazioni di Black Panther 2 è contenuta bella scena dopo i titoli di coda in cui Shuri viene introdotta al figlio di T'Challa, Toussaint. All'insaputa del pubblico, Nakia e T'Challa hanno avuto un figlio che però non è cresciuto a Wakanda, ma è rimasto ad Haiti per crescere lontano dalle problematiche politiche della nazione africana.

Grazie all'uscita di Assembled: The Making of Black Panther: Wakanda Forever, i fan possono finalmente fare la conoscenza di Toussaint, il figlio di T'Challa, interpretato da Divine Love Konadu-Sun. Le immagini svelate dai Marvel Studios mostrano Ramonda che arriva ad Haiti per incontrare Nakia e viene, presumibilmente, sorpresa dall'esistenza di Toussaint, proprio come lo era Shuri alla fine del film.

Namor in Black Panther: Wakanda Forever, perché è una scommessa riuscita

In una precedente intervista con Rolling Stone, lo sceneggiatore di Wakanda Forever, Joe Robert Cole, ha rivelato che in principio c'era una scena in cui la regina Ramonda di Angela Basset incrociava il cammino con l'erede di T'Challa. L'idea era quella di introdurre il personaggio durate un viaggio di Ramonda ad Haiti, idea poi abbandonata:

"C'è stato un momento in cui avevamo pensato che quando Ramonda (Angela Bassett) si reca ad Haiti, avremmo potuto inserire lì la rivelazione. Quindi volevamo che facesse parte del film in qualche modo e siamo arrivati, credo, alla migliore versione possibile".