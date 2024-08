Iron Fist: l'eroe tornerà nell'universo Marvel, ecco dove!

Durante il D23 è stato annunciato che uno degli eroi introdotti in passato nelle serie Marvel / Netflix, Iron First, arriverà nell'universo Marvel in uno dei prossimi progetti

Iron Fist sta per tornare nel Marvel Cinematic Universe. Durante il panel principale della Marvel Animation al D23, condotto nientemeno che da Brandon Davis, l'azienda guidata da Brad Winderbaum ha svelato il primo sguardo alla sua nuova serie Black Panther: Eyes of Wakanda.

Descritta come una serie evento di quattro episodi, il filmato ha ufficialmente anticipato il debutto nell'MCU di almeno una versione dell'Arma Vivente, Iron Fist. Nel corso del panel, i registi dietro la serie hanno fatto riferimento ad altri eroi provenienti da "città segrete", i cui nomi erano anche titoli, e dotati di un "pugno luminoso".

Come la maggior parte dei gadget speciali dei supereroi, l'Iron Fist è stato indossato da molti personaggi. Per questo motivo, non è chiaro se la versione che apparirà nella serie sia quella di Finn Jones nel DefendersVerse o una versione diversa da quella dei fumetti.

Finn Jones tornerà come Iron Fist?

Iron Fist 2: Jessica Henwick e Finn Jones in una scena

Anche in questo caso non è chiaro quale versione di Iron Fist apparirà nella serie, anche se lo stesso Jones ha dichiarato che gli piacerebbe tornare nei panni del personaggio:

"Mi piacerebbe continuare a interpretare quel personaggio. Penso che ci sia molto spazio per la crescita. Personalmente, mi piacerebbe vedere la reintroduzione del personaggio in una serie televisiva tipo Heroes for Hire".

Iron Fist, finale di stagione: pugni, destini e potenziale parzialmente sprecato

"Penso che sarebbe il modo più dinamico e divertente per reintrodurre questi personaggi. Mi è piaciuto molto lavorare con Mike e ho amato la chimica sullo schermo tra Danny e Luke. Penso che lo show possa essere portato in un luogo creativo davvero interessante. Mi piacerebbe riprendere in mano quel mantello e continuare a far progredire questo personaggio e realizzare il miglior Iron Fist possibile".

Iron Fist: Finn Jones seduto davanti a un portone desolato

La prossima programmazione cinematografica dei Marvel Studios comprende Captain America: Brave New World (14 febbraio 2025), Thunderbolts* (5 maggio 2025), I Fantastici Quattro: First Steps (25 luglio 2025), Blade (7 novembre 2025), Avengers: Doomsday (1 maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027).

Agatha All Along della Marvel Television debutterà su Disney+ a settembre, mentre Daredevil: Born Again debutterà il prossimo marzo. La Marvel Animation non ha ancora fissato le date per la seconda stagione di X-Men '97 o per la prima di Black Panther: Eyes of Wakanda.