Black Out - Vite sospese, trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Black Out - Vite sospese con l'ultima puntata. La fiction italo-tedesca dai contorni misteriosi, diretta da Riccardo Donna, termina con i due episodi finali in onda oggi lunedì 6 febbraio. Ecco la trama, le anticipazioni ed il cast.

Trama della fiction

Durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino-Alto Adige, i clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico sono tagliati fuori dal mondo dopo che una valanga li ha tagliati fuori dal mondo, impedendo l'arrivo dei soccorsi.In attesa dei soccorsi, quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza diventa una trappola che porterà a galla segreti, identità celate, ambigui professionisti pronti a tutto e la presenza di un assassino. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un'esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri.

Episodio 7

I sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio, e la tensione per l'incertezza del loro destino destabilizza nuovamente l'atmosfera. Attraverso uno dei disegni di Hamid, Lidia inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, si convince della necessità di recuperare un fascicolo nell'auto del maresciallo Piani e si fa aiutare da Irene.

Nel frattempo, Giovanni ha scoperto una sconcertante verità sul passato di Irene e la ricatta. Quando Marco arriva a consultare il fascicolo, con sua grande delusione, non trova alcun riferimento a Giovanni. Il sollievo di Giovanni, però, è di breve durata perché la scheda che lo riguardava è nelle mani di qualcun altro che ora glie ne chiede conto: "chi è lui davvero?"!

Episodio 8

Giovanni, messo alle strette, confessa al suo accusatore di aver attentato alla vita di Claudia, ma giura di essere estraneo alla morte di Max. Intanto, Lidia insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman e trova le prove che il bambino era nascosto lì. Tornata in hotel arresta Karim, accusandolo di essere anche l'assassino di Max e colui che ha tentato di uccidere Claudia. L'uomo si dice innocente. Imprigionato nel magazzino tenta di fuggire sequestrando la dottoressa. La vita di Claudia è di nuovo in pericolo e Marco e Giovanni sono pronti a tutto pur di salvarla, non senza un costo molto alto da pagare. In un finale rocambolesco e intenso, in una corsa contro il tempo, emergono verità inattese... finalmente la radio capta un segnale dal mondo esterno, ma l'unico testimone viene ucciso proprio mentre in infermeria Elena ri-apre gli occhi...

Cast

Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Riccardo Maria Manera, Massimo Mesciulam, Giorgio Caputo, Eugenio Franceschini, Magdalena Grochowska e Fabio Sartor. La regia è di Riccardo Donna. Il soggetto è stato scritto da Michelangelo La Neve, Valerio D'Annunzio, Andrea Valagussa , Peppe Millanta e Michela Straniero.

Cosa abbiamo visto nella puntata precedente

Episodio 5

L'omicidio di Max sconvolge l'hotel: è la riprova dell'esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione in una baita, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, (il vecchio montanaro) si convince che sia lui l'assassino e va ad affrontarlo ma..

Episodio 6

