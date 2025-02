Black Out 2 - Le verità nascoste, le anticipazioni del finale in onda su Rai 1 stasera

Questa sera andrà in onda la puntata finale della fiction con Alessandro Preziosi che si è rivelata un grande successo per la Rai

Stasera, 4 febbraio 2025, andranno in onda le ultime due puntate di Black Out 2 - Le verità nascoste, seconda stagione della fiction che ha saputo conquistare un grande successo su Rai 1 e che è anche disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Nella seconda stagione di Black Out ritroviamo ancora insieme Alessandro Preziosi, nei panni del protagonista Giovanni, e Rike Schmid, in quelli di Claudia. Tornano anche Marco Rossetti (che abbiamo già rivisto anche nella nuova stagione di Un passo dal cielo), Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo e Giulia Patrignani.

Fanno la loro comparsa per la prima volta nei bellissimi paesaggi innevati della Valle del Vanoi anche le new entry Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde, Federico Tolardo. Le verità nascoste è anche il titolo della puntata finale della seconda stagione.

Black Out. Alessandro Preziosi in un'immagine della serie.

Black Out, le anticipazioni delle puntate finali su Rai 1

Nel corso degli ultimi due episodi scopriamo che l'elicottero che dovrebbe salvarli è ancora guasto, Angelo e Giovanni, che intanto vuole smascherare Federica, provano a ripararlo ma proprio quando sembrano esserci riusciti, Angelo lo danneggia di nuovo perché lui sa che quello che c'è a Valle è peggio che stare nell'hotel. Giovanni è sempre più confuso, non riesce a dare un senso a tanti fatti tra cui la morte di Natasha, per questo decide di stringere un'alleanza con Marco per smascherare la poliziotta.

Black Out. Aurora Ruffino e Karim Moussa Hafez in una scena della seconda stagione.

Elena ha scoperto dell'esistenza del bunker e avvisa Giovanni ma nel frattempo un gruppo di malviventi che si sono accordati con Federica, prendono d'assalto l'albergo. Gli ospiti sono in pericolo minacciati con le armi e rinchiusi in un magazzino. Solo Marco e la sua famiglia riescono a scappare. Non vi resta, quindi, che sintonizzarvi sulle ultime due puntate per capire come andrà a finire la stagione mentre ancora non sono giunte notizie su un'eventuale terza stagione.

In attesa di scoprire come si concluderà la seconda stagione, potete recuperare la nostra recensione di Black Out 2. L'appuntamento con il finale, come detto, è fissato per stasera su Rai 1.