Black Out 2 in onda stasera su Rai 1 con la terza e penultima puntata: le anticipazioni

Black Out 2, con Alessandro Preziosi e Marco Rossetti, torna in TV, e in streaming su RaiPlay, con la penultima puntata di stagione: ecco le anticipazioni del 28 gennaio.

Torna in TV, stasera su Rai 1in prima serata, Black Out 2, la serie tv con Alessandro Preziosi, che tra una settimana saluterà il suo pubblico. Quella in onda oggi, infatti, è la terza puntata, il finale di stagione sarà invece trasmesso martedì 4 febbraio, a una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo.

Anticipazioni Blackout di martedì 28 gennaio

Black Out. Alessandro Preziosi in una scena della seconda stagione.

Nel quinto episodio, Il sospetto, Natasha prova a fuggire dall'albergo portando con sè un misterioso taccuino, Lidia, però, le spara e la ferisce a una gamba. È ormai chiaro che le informazioni contenute tra quelle pagine sono di fondamentale importanza, ma non è dato ancora conoscere il motivo.

Federica ha intanto scoperto qualcosa che la sorprende e che apre nuovi dubbi sulle vere intenzioni di Sabrina: lei infatti sa leggere il russo. Volendo scoprire quali informazioni si celano sul taccuino che ora tutti cercano, Federica si mette sulle tracce di Natasha.

Sarà proprio Sabrina, nell'episodio successivo, intitolato La menzogna, a scoprire che ci sono delle coordinate nascote in quel libretto. Dopo averle decifrate, annuncia che esiste un bunker non lontano che potrebbe diventare un rifugio sicuro per tutti i sopravvissuti ancora esposti alla minaccia che incombe su di loro.

Tuttavia non ci sarà mai spazio per tutti, ecco perchè Federica elabora una strategia pericolosa e crudele. Se riuscirà a far fuori tutti gli altri ospiti dell'albergo, riuscirà anche a garantire un riparo ai suoi alleati.

Dove eravamo rimasti

Black Out. Marco Rossetti e Alessio Vassallo in una scena della seconda stagione.

La morte di Umberto ha fortemente provato i sopravvissuti, soprattutto perchè, poco prima di esalare l'ultimo respiro, lui ha provato a svelare un segreto, senza però riuscirvi.

Karim è il principale indiziato, ma l'arma del delitto mostra che la pista è sbagliata. Un sospetto sinistro si insinua tra gli altri sopravvissuti: c'è una nuova presenza minacciosa con loro nella valle?

Nel frattempo il gruppo incontra Marco, che ha perso conoscenza per via delle ferite. Claudia prova a curarlo, Giovanni e Federica scoprono invece che nel rifugio militare che hanno trovato non si nasconde soltanto un soldato russo...

Blackout 2 - Le verità nascoste è disponibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay. A differenza di quanto accade con Il conte di Montecristo, visibile ogni settimana in anteprima, le puntate della fiction con Alessandro Preziosi sono visibili online solo in contemporanea o successivamente alla messa in onda televisiva.