Black or White, stasera su Rai1 il film con Kevin Costner e Octavia Spencer

Va in onda stasera su Rai1 alle 21.25 Black or White, il film drammatico con protagonisti Kevin Costner e Octavia Spencer.

Black or White è il film scelto, stasera su Rai1 dalle 21:25, per far compagnia al pubblico del primo canale RAI, prima del grande ritorno di Fiorello con il meglio di Viva RaiPlay a partire dal prossimo sabato.

Con protagonisti Kevin Costner e Octavia Spencer, Black or White racconta la storia di Elliot Anderson, un avvocato da poco vedovo e già duramente provato dalla morte della figlia diciassettenne nel dare alla luce la piccola Eloise. Affezionatissimo alla bambina, Elliot dovrà lottare duramente per mantenerne la custodia quando Rowena, la nonna paterna, deciderà che per Eloise è arrivato il momento di vivere accanto a suo padre, tossicodipendente, apparentemente in via di disintossicazione. La battaglia legale si farà tanto più aspra con il riemergere di vecchi pregiudizi rimasti fin qui sopiti.

Diretto da Mike Binder e prodotto dallo stesso Kevin Costner, Black or White è tratto da una storia vera.