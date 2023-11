Black Mirror: Netflix rinnova la serie distopica per una Stagione 7

Come riportato da Variety, Netflix ha rinnovato Black Mirror per una Stagione 7.

La serie distopica di successo creata da Charlie Brooker è tornata sugli schermi all'inizio di quest'anno dopo una pausa di quattro anni, registrando numeri record su Netflix. Secondo lo streamer, ha raggiunto la Top 10 in 92 Paesi e ha trascorso 4 settimane nella Top 10 globale di Netflix per quanto riguarda le serie in lingua inglese.

Non è ancora stato confermato il casting per la settima stagione, ma secondo Variety la serie dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell'anno, con il ritorno di Brooker, Annabel Jones e Jessica Rhodes come produttori esecutivi. I dettagli della trama e il numero di episodi sono ancora segreti.

La sesta stagione di Black Mirror, composta da cinque puntate, ha visto la partecipazione di una serie di attori di spicco, tra cui Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett e Paapa Essiedu. La quinta stagione, composta da sole tre puntate, aveva come protagonisti Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace e Miley Cyrus.

Nota per la sua capacità di leggere il presente e anticipare alcune svolte future in modi sempre più raccapriccianti, Black Mirror anche con l'ultima stagione ha confermato questa sua predisposizione con l'episodio Streamberry, che ha saputo anticipare le problematiche legate all'intelligenza artificiale, ben prima che uno strumento come ChatGPT diventasse di dominio pubblico.