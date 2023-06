Black Mirror 6: dopo il primo episodio gli spettatori vogliono cancellare i loro abbonamenti

L'arrivo di Black Mirror 6 su Netflix ha fatto venire voglia a molti utenti di cancellare i loro abbonamenti. Un episodio in particolare avrebbe turbato in particolar modo i fan, si tratta der primo episodio della nuova stagione, intitolato Joan is Awful.

Joan is Awful vede protagonista Annie Murphy di Schitt's Creek nei panni di Joan, una donna la quale scopre che tutta la sua vita si svolge in una delle serie sulla piattaforma Streamberry, il cui logo e interfaccia hanno una sorprendente somiglianza con quelli di Netflix.

Black Mirror 6: Salma Hayek in una scena

Nella serie di Streamberry, Joan è interpretata dall'attrice Salma Hayek. Comprensibilmente sconvolta, Joan è determinata a capire fino in fondo questa situazione complicata, apprendendo che l'attrice che la interpreta è all'oscuro quanto lei. Poiché nessuna delle due donne ha il controllo della propria immagine, le due uniscono le forze per impossessarsi del quamputer che sta creando lo show.

Ma è il motivo per cui la vita di Joan è diventata in primo luogo l'argomento di una serie tv che sta sollevando preoccupazioni tra i fan.

Perché gli utenti Netflix vogliono cancellare il loro abbonamento dopo aver visto Black Mirror 6?

Come rivela la nostra recensione di Black Mirror 6, quando irrompe nell'ufficio del suo avvocato chiedendo cosa può fare per contenere il danno e interrompere questa violazione della privacy che tutti possono vedere, Joan viene semplicemente informata che è stata lei ad acconsentire.

La donna si è iscritta per la prima volta a Streamberry usando il suo telefono senza leggere i termini e le condizioni, proprio come ha fatto la maggior parte di noi.

Questa trovata narrativa ha spinto i fan di Black Mirror a inondare i social media con lamentele, critiche e in molti giurando che d'ora in poi leggeranno sempre i termini di iscrizione per non finire in un incubo come Joan.