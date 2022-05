Black Mirror 6 in fase di sviluppo su Netflix

Black Mirror 6 in arrivo. Netflix ha messo in cantiere una nuova stagione, la sesta, dell'inquietante serie distopica che arriverà sullo streamer quasi tre anni dopo dopo la quinta stagione, composta da soli tre episodi.

Black Mirror: un'immagine dell'episodio Smithereens, quinta stagione

Variety ha anticipato l'avvio del casting per i nuovi episodi. A quanto sappiamo finora, la sesta stagione di Black Mirror sarà più imponente della precedente e sarà "più cinematografica nel formato, con ogni episodio realizzato come se si trattasse di un film indipendente."

la notizia del ritorno di Black Mirror giunge come una sorpresa, visto che lo show è rimasto inattivo dall'ultima stagione, andata in onda a giugno 2019. Il creatore Charlie Brooker ha anche affermato in precedenza che non aveva fretta di scrivere altre storie per la serie antologica anche se è possibile che l'interruzione sia stata provocata da alcuni problemi con i diritti di produzione.

Black Mirror: le canzoni della serie, dai Nine Inch Nails agli Smiths

Brooker e la sua partner creativa Annabel Jones hanno avviato una nuova società di produzione, Broke and Bones, dopo essersi separati da House of Tomorrow, sostenuta da Endemol Shine Group. I diritti di Black Mirror sono rimasti con la loro ex casa di produzione, che è stata poi acquisita da Banijay Group. Le due società alla fine hanno raggiunto un accordo e Banijay ha concesso in licenza Black Mirror, l'opportunità di produrre nuove stagioni dello show.

Le prime cinque stagioni di Black Mirror sono attualmente disponibili su Netflix.