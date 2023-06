Black Mirror 6, su Netflix in streaming da oggi

Black Mirror torna in streaming su Netflix con tutti gli attesissimi episodi della sesta stagione, disponibili per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 15 giugno 2023.

Può succedere di tutto. Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. La serie è ideata e sceneggiata da Charlie Brooker. I cinque episodi vedono un super cast composto, tra gli altri, da Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

Black Mirror 6: una foto di scena

Come produttori esecutivi troviamo Charlie Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones, Bisha K. Ali (solo per gli episodi Demone 79 e Joan è terribile). Il primo episodio, dal titolo Joan è terribile, vede protagonista una donna del tutto normale che resta sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la TV della sua vita, in cui è interpretata dalla famosa attrice di Hollywood Salma Hayek. La regia è di Ally Pankiw (Feel Good). Nel secondo episodio, dal titolo Loch Henry, una giovane coppia si reca in una sonnolenta cittadina scozzese per iniziare a lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si fa coinvolgere da un'intrigante storia locale collegata a eventi scioccanti del passato. Alla regia Sam Miller (I may destroy you).

Il terzo episodio, Beyond the sea, ci trasporta in un 1969 parallelo, dove due uomini in una pericolosa missione high tech affrontano le conseguenze di una tragedia inimmaginabile. Aaron Paul e Josh Hartnett sono diretti da John Crowley (Brooklyn). In Mazey Day una starlet tormentata è perseguitata da invadenti paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente stradale. Alla regia Uta Briesewitz, già dietro la macchina da presa per alcuni episodi di Stranger Things. In Demone 79 ci troviamo nell'Inghilterra settentrionale, 1979. Una timida commessa è spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro. Alla regia Toby Haynes (Star Wars: Andor).