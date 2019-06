Black Mirror 5: Nine Inch Nails vendono t-shirt ispirata alla serie Netflix sul loro sito

Sul sito dei Nine Inch Nails è in vendita una t-shirt ispirata a Black Mirror 5. Un legame non a caso quello tra la band e la serie distopica di Netflix, arrivata ora alla quinta stagione, visto che durante la puntata Rachel, Jack e Ashley Too viene anche citata una loro canzone.

Per il gruppo è solo l'ultima iniziativa nel mondo della serialità, basti pensare che due anni fa suonarono all'interno dello straordinario ottavo episodio de I segreti di Twin Peaks di David Lynch eseguendo She's Gone Away.

Rachel, Jack and Ashley Too vede come protagonista Miley Cyrus nei panni di una celebre pop-star idolo dee ragazzine che combatte i propri demoni personali in un mondo, quello dell'industria discografica, in cui tutto viene fagocitato con conseguenze imprevedibili, come d'altronde è lecito aspettarsi in Black Mirror - qui trovate la nostra recensione -. In una serie di scene il personaggio della Cyrus, ovvero Ashley O canta ripetutamente la frase "Hey I'm a ho, I'm on roll!" che fa riferimento a una canzone dei Nine Inch Nails intitolata Head Like A Hole. E non è un caso che sia stata messa appositamente nelle magliette in vendita, tutte rigorosamente di colore scuro.

Se inizialmente si poteva pensare ad un omaggio, ora la presenza di questo gadget fa intuire che le cose siano state fatte appositamente, come ha anche confermato lo showrunner Charlie Brooker: "Acquistare i diritti dello loro canzoni non è stato difficile, Trent Reznor ha accettato subito. Ha risposto via mail ed era davvero felice, tanto che ha voluto leggere la sceneggiatura e io ho avuto la possibilità di riscrivere i suoi testi in modo frizzante". Il prezzo della t-shirt, frutto di questa curiosa collaborazione è di 25 dollari ed è possibile preordinarla già da ora. L'inizio delle consegne è previsto per il 24 giugno.

Black Mirror: una scena dell'episodio Rachel, Jack and Ashley Too

Rachel, Jack and Ashley, Too è il terzo episodio di una quinta stagione mai così turbolenta. Diversamente dagli altri anni, infatti, il cammino intrapreso da Black Mirror sembra o non aver convinto abbastanza, o ha lasciato spiazzati molti spettatori che si aspettavano sicuramente qualcosa di ben diverso.