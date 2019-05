Black Mirror 5, Miley Cyrus: "Il mio episodio è dark e aderente alla realtà"

Black Mirror tornerà su Netflix con gli episodi della quinta stagione, in arrivo dal 5 giugno in streaming, e Miley Cyrus ha parlato dell'episodio di cui è protagonista, intitolato Rachel, Jack e Ashley Too.

La puntata della serie antologica creata da Charlie Brooker è ambientata nel mondo della musica e la popstar ha rivelato di sentirsi particolarmente vicina alle tematiche portate sul piccolo schermo.

Miley Cyrus in Black Mirror interpreta una cantante, Ashley O, che si trova in difficoltà e non riesce a sopportare il mondo che la circonda, tra cui le domande poste dai giornalisti e gli ostacoli che deve affrontare una donna nel settore musicale.

La giovane star, durante la sua partecipazione alla trasmissione radiofonica Newsbeat di BBC Radio 1, ha dichiarato che i creatori della serie Charlie Brooker e Annabel Jones si sono immersi molto bene nella realtà del mondo in cui lei stessa vive da anni, nonostante non si tratti della sua esperienza personale: "Si tratta della storia delle donne nell'industria musicale. Capisco che tutti hanno affrontato le stesse cose, ma penso che le donne... per noi sia più difficile essere considerate seriamente. Le persone pensano che se non stai indossando una tuta aderente e cantando brani pop nessuno vorrebbe vederti esibire".

Miley ha quindi concluso che la storia di cui sarà protagonista sarà particolarmente vicina alla realtà nonostante il lato dark della storia: "Amiamo tutto dell'oscurità della tecnologia. Io lo amo".

