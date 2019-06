Black Mirror 5: i tre corti spinoff Little Black Mirror su YouTube dal 10 giugno

Da oggi Black Mirror 5 è disponibile su Netflix, ad accompagnare la quinta stagione della serie tv vi saranno inoltre tre corti spinoff chiamati inizialmente Little Black Mirror, in arrivo su YouTube dal 10 giugno.

Black Mirror: un'immagine dell'episodio Rachel, Jack and Ashley Too

I corti Little Black Mirror sono stati ribattezzati Stories From Our Future e affiancheranno i nuovi episodi, disponibili da oggi su Netflix. Potete leggere la nostra recensione di Black Mirror 5 nell'attesa dell'approfondimento sui singoli episodi.

I 3 corti di Stories From Our Future, in origine, avrebbero dovuto essere pubblicati su YouTube il 26 maggio, 2 giugno e 6 giugno. Secondo Variety, però, la loro diffusione è slittata al 10 giugno in modo da dare al pubblico il tempo di vedere i nuovi episodi di Black Mirror. I tre corti verranno pubblicati simultaneamente sui canali YouTube di Rudy Mancuso, Lele Pons e Juanpa Zurita. Mancuso ha diretto e musicato tutti e tre i corti e, insieme ai colleghi, ha recitato in essi con Anwar Jibawi, Maia Mitchell e Hannah Stocking.

Black Mirror 5, Miley Cyrus: "Il mio episodio è dark e aderente alla realtà"

Netflix ha descritto i tre corti come "tre mini storie connesse all'universo dell'acclamata serie tv e ispirate agli omaggi dei fan". Non è chiaro però quale sia questa connessione. Il trailer è stato eliminato da YouTube perciò non ci resta che attendere il 10 giugno per scoprire il contenuto dei corti.