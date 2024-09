Black Mirror 17: Netflix svela in un video i nomi del cast dei nuovi episodi

Black Mirror ritornerà con gli episodi della stagione 7 nel 2025 su Netflix e un breve video ha ora rivelato il cast delle puntate inedite.

La produzione non ha tuttavia svelato i dettagli dei personaggi affidati agli interpreti, che comprendono anche Paul Giamatti ed Emma Corrin.

L'annuncio degli interpreti

Il filmato condiviso sui social mostra la lista dei 19 attori coinvolti nella nuova stagione della serie antologica Black Mirror.

La lista comprende quindi Awkwafina (Jackpot), Milanka Brooks (Mum And I Don't Talk Anymore), Peter Capaldi (Criminal Record), Emma Corrin (Deadpool and Wolverine), Patsy Ferran (Firebrand), Paul Giamatti (The Holdovers), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (Sunny), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Cristin Milioti (The Penguin), Chris O'Dowd (Bridesmaids), Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (Horrible Histories), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Jimmi Simpson (Westworld) e Harriet Walter (Succession).

I sei nuovi episodi del progetto creato da Charlie Brooker comprendono anche un sequel della storia raccontata alcuni anni fa in USS Callister, che aveva come star Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Michaela Coel.

Black Mirror 7 proporrà il sequel di uno degli episodi più controversi

A marzo Netflix aveva annunciato: "USS Callister ritornerà... Robert Daly è morto, ma per l'equipaggio dell'USS Callister i problemi stanno solo iniziando". Per scoprire qualche anticipazione delle prossime storie bisognerà tuttavia attendere ancora.