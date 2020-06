Black Mass, l'interpretazione di Johnny Depp non è piaciuta al vero Whitey Bulger, ecco perché

Nel 2015 Johnny Depp è stato chiamato a una nuova interpretazione mimetica, quella del criminale James "Whitey" Bulger, morto in una prigione del West Virginia nel 2018, in Black Mass, ma il vero Whitey Bulger non ha apprezzato la sua interpretazione. Ecco perché...

Black Mass - L'ultimo gangster: Johnny Depp gioca a carte seduto a tavola in una scena del film

Pochi capelli, lenti a contatto blu, Johnny Depp si è calato nei panni di James "Whitey" Bulger nel biopic Black Mass - L'ultimo gangster, diretto da Scott Cooper. Whitey ha ispirato il personaggio di Jack Nicholson in The Departed - Il bene e il male e anche figure delle serie Ray Donovan, The Blacklist e Brotherhood. La sua figura di gangster hacreato una fascinazione a Hollywood di cui lo stesso Bulger era consapevole, come sottolinea il nuovo libro di Casey Sherman e Dave Wedge, Hunting Whitey: The Inside Story of the Capture & Killing of America's Most Wanted Crime Boss.

Nel libro viene spiegato perché Whitey Bulger, che voleva il controllo assoluto sulla sua figura, non avesse apprezzato l'interpretazione di Johnny Depp, interpretazione che ha fatto anche infuriare i parenti delle vittime di Bulger all'epoca dell'uscita di Black Mass.

Secondo gli autori del libro, "Whitey voleva essere l'architetto della sua mitologia. Per decenni ha coltivato la reputazione di "gangster gentleman" quando in realtà era un killer a sangue freddo e un informatore di punta per l'FBI. Bulger ha rifiutato di collaborare con la produzione perché il personaggio di Johnny Depp confessa segreti all'FBI distruggendo sia i suoi amici che i rivali. Dopo l'uscita del film, Bulger ha inviato una lettera a un amico in cui scrive: "Depp ha interpretato John Dillinger in Nemico pubblico - Public Enemies, l'ho visto e mi è piaciuto. Non ho visto Black Mass e non ho nessun desiderio di darlo, perché non è accurato. Vorrei aver accettato l'incontro con Johnny Depp, ma non potevo sostenere il film, Hollywood e l'agente dell'FBI corrotto John Morris. Un giorno lo spiegherò, ora sono troppo stanco per farlo.".