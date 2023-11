Black Friday 2023: il box DVD con la serie de La Famiglia Addams è in sconto su Amazon, vediamo il prezzo

Andando oltre il grande successo riscosso su Netflix da Mercoledì, la nuova serie tv firmata da Tim Burton, La Famiglia Addams da sempre affascina le grandi masse con il suo stile sui generis e fuori dal comune, valorizzato da una scrittura che negli anni ha reso memorabili persino alcune loro battute. Stiamo parlando di personaggi entrati a far parte dell'immaginario pop mondiale, distinguendosi fin da subito con le loro caratteristiche fuori dal comune, e con un preciso tocco autoriale capace di renderli partecipi di un prodotto seriale iconico.

Su Amazon, in occasione del Black Friday 2023, il cofanetto che racchiude la serie completa e storica de La Famiglia Addams è attualmente sceso di prezzo. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 20,24€, con uno sconto del 15% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche solamente a maggiori informazioni sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

La Famiglia Addams: una serie tv che ha fatto la storia ora a casa vostra

Nel dettaglio, questo cofanetto con la serie completa de La Famiglia Addams si divide in 3 volumi, con 9 dischi e 64 episodi. Su Amazon la collection viene così descritta: "Le bizzarre avventure del capo-famiglia Gomez e sua moglie Morticia, il maggiordomo Lurch, lo zio Fester e il resto della macabra banda in DVD in un imperdibile cofanetto che racchiude i tre volumi della serie. Tra i 'sinistri' contenuti speciali anche la versione karaoke della sigla e spassosi commenti del cast e della troupe, inclusa una discussione tra Mano e Cugino Itt sulle loro scene preferite".

Se anche voi siete fan de La famiglia Addams, oppure alla ricerca di un'opportunità per recuperare una serie che ha fatto la storia del piccolo schermo, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un cofanetto del genere, perfetto sia da collezione che come idea regalo originale.

