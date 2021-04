La famiglia Addams, è morto il Cugino It: addio all'attore Felix Silla

L'attore de La famiglia Addams Felix Silla è morto il 16 aprile 2021 all'età di 84 anni: era noto per aver interpretato il Cugino It nelle prime due stagioni della serie tv.

La star de La famiglia Addams Felix Silla è morto a 84 anni il 16 aprile 2021. Silla era nato in Italia ed era noto per aver interpretato il pelosissimo ed enigmatico Cugino It nelle prime due stagioni del telefilm anni '60.

La notizia della morte di Felix Silla, interprete del cugino It ne La famiglia Addams, è stata annunciata da Gil Gerard attraverso il suo profilo Twitter. Il compagno di set di Silla in Buck Rogers ha dichiarato: "Felix è morto poche ore fa e l'unica cosa buona che posso dire è che non ha sofferto troppo. Mi mancherà tantissimo il tempo condiviso insieme a lui a numerosissimi panel. In questo momento, immagino che mi stia mandando al diavolo".

In occasione di un'intervista per il Los Angeles Times nel 2014, Felix Silla si è soffermato a discutere del personaggio che ha interpretato ne La famiglia Addams tra il 1964 e il 1966: "Si tratta di un personaggio appositamente creato per lo show televisivo. Il costume era molto pesante e faceva sudare. Era come indossare un costume di mattoni".

Nato a Roccacasale, un paesino vicino L'Aquila, Felix Silla è cresciuto in qualità di artista circense e, poi, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1955 dove ha lavorato come trapezista per Barnum & Bailey e Ringling Bros. Più tardi, l'attore ha iniziato a lavorare come stunt. Tra i progetti interpretati si ricordano Buck Rogers, Il ritorno dello Jedi, Indiana Jones e il tempio maledetto, Balle spaziali e Batman - Il ritorno.