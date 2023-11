Black Friday 2023: su Amazon la Steelbook Edition 4K Ultra HD di Barbie è in sconto, scopriamola insieme!

L'enorme curiosità nei confronti di Barbie, l'ultimo film firmato da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha spinto milioni di persone da tutto il mondo nei cinema, rubando loro il cuore, e non a caso il Black Friday 2023 di Amazon ne ha tenuto conto. Un progetto del genere ha stupito fin dai primissimi annunci, rivelando sia un certo interesse verso la trasposizione, che una serie di punti interrogativi nei confronti della sua stessa essenza cinematografica e concettuale. Il grandissimo successo, poi, ne ha sancito il valore socio-artistico, ribadendo il talento sia del cast che della regista dietro la macchina da presa.

E se vi dicessimo che in occasione del Black Friday 2023 di Amazon la Steelbook Edition 4K Ultra HD di Barbie è scesa di prezzo? Avete capito bene, sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 16,41€, con uno sconto del 18% dal prezzo segnato in precedenza (19,90€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente a raccogliere maggiori informazioni sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Barbie ritorna in un'edizione home video imperdibile

Attraverso le immagini presenti su Amazon, possiamo immediatamente farci un'idea sull'estetica di questa Steelbook di Barbie in sconto per il Black Friday 2023. La copertina presenta caratteristiche simili a quelle di alcuni poster usciti per pubblicizzare il film, con richiami alla pellicola all'interno. Come anticipato, inoltre, questa edizione mette a disposizione dei fan la versione in 4K Ultra HD del film, consentendo di vederla in casa propria in uno dei formati migliori attualmente disponibili sul mercato dell'intrattenimento casalingo.

Barbie, Greta Gerwig non ha letto nessuna recensione: "Per adesso il suo successo è solo un aneddoto"

Se anche voi siete fan di Barbie e avete amato il lavoro fatto sul grande schermo da Greta Gerwig, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare la pellicola durante il Black Friday 2023, in una versione del genere, perfetta sia da collezione che come idea regalo originale.

Trovate queste e tante altre offerte sul Canale Telegram di Multiplayer. Seguitelo per essere sempre aggiornati sugli ultimi sconti!