Black Canary sarà protagonista di un film per HBO Max?

Black Canary potrebbe essere la protagonista di un film realizzato per HBO Max. Il progetto dovrebbe essere sviluppato da Misha Green, reduce dalla realizzazione della serie Lovecraft Country.

La protagonista del lungometraggio, nel caso in cui ne venisse confermata la produzione, dovrebbe essere Jurnee Smollett nella parte di Dinah Lance, ovvero Black Canary, personaggio che era apparso per la prima volta in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Nella versione cinematografica della storia ispirata ai fumetti della DC la giovane veniva rappresentata come una cantante di burlesque che salva Harley Quinn, la protagonista interpretata da Margot Robbie, da un tentativo di rapimento e poi rimane coinvolta dalle attività del criminale Roman Sionis (Ewan McGregor). Dinah successivamente lo tradisce e rivela le sue capacità sovraumane.

Il film, secondo quanto dichiarato da Collider, dovrebbe essere prodotto da Sue Kroll e Misha Green potrebbe avere anche l'incarico di regista oltre quello di firmaere la sceneggiatura del progetto.

Green e Smollett avevano parlato della possibilità di collaborare nuovamente dopo l'inaspettata cancellazione di Lovecraft Country dopo una sola stagione.