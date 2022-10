Black Adam, i produttori Flynn e Garcia: "Siamo stati costretti a tagliare molte scene"

Durante una recente intervista di Collider relativa a Black Adam, i produttori Beau Flynn e Hiram Garcia, hanno rivelato che la versione originale del film era estreamemtne lunga, motivo per cui molte scene sono state tagliate prima dell'uscita nelle sale.

Sebbene sia incentrata sul supereroe interpretato da Dwayne Johnson, la pellicola introduce molti altri volti nel DC Extended Universe: Pierce Brosnan nei panni del Doctor Fate, Quintessa Swindell in quelli di Cyclone, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman e Noah Centineo in quello di Atom Smasher.

Black Adam: Dwayne Johnson in un primo piano

A proposito di queste new entry, durante la suddetta intervista di Collider, i produttori hanno spiegato: "Una delle grandi sfide che abbiamo affrontato è stata quella del montaggio. Abbiamo realizzato molto girato al fine di trovare il giusto equilibrio tra il garantire al pubblico una sorta di backstory sulla Justice Society e il non dare per scontato che conoscano tutti questi personaggi."

"Ovviamente tanti conoscono Hawkman e la sua mitologia, ma molte altre persone non sanno chi sia. Lo stesso vale per Fate. Abbiamo delle scene incredibili tra Smasher e Cyclone e alcune delle nostre scene preferite del film sono quelle di Hawkman e del Dottor Fate. Ma ci sono una buona manciata di scene che abbiamo dovuto tagliare per essere sicuri di far funzionare il tutto", hanno concluso i produttori di Black Adam.