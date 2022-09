Black Adam, Pierce Brosnan: "Il potere del Doctor Fate è sia una maledizione che una benedizione"

Black Adam, che uscirà nelle sale cinematografiche il mese prossimo, vede Pierce Brosnan nei panni del Doctor Fate/Kent Nelson: a questo proposito l'attore ha recentemente analizzato alcune caratteristiche del personaggio, definendo il suo potere in modo ambivalente.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del trailer

"È un personaggio enorme", ha scherzato Brosnan. "Non è mai stato interpretato in un film prima d'ora. Ci stanno lavorando da 40 anni. Jaume, il regista, ci ha permesso di vivere in tempi tranquilli senza di lui. Doctor Fate e Hawkman (Aldis Hodge) sono amici in molte incarnazioni della vita, si tratta di amicizia, di amore e rispetto per un altro uomo nella tua stessa situazione".

"Il dottor Fate ha l'elmo di Nabu, che è una maledizione e una benedizione al tempo stesso perché è incatenato al potere dell'elmo. È una dipendenza. È una maledizione. Suona tutto molto stereotipato quando ne parli in questo modo," ha aggiunto l'attore con una risata. "Ma è quel genere di storia a cui devi donare il tuo cuore."

Durante una recente intervista con Total Film, Pierce Brosnan ha affermato di essere il più "vecchio" dei personaggi DC e ha definito la relazione di Nelson con l'antico elmo di Nabu quasi come una tossicodipendenza: "Sono il più grande del gruppo. Sono certo che è uno dei personaggi più antichi nel pantheon dei personaggi dei fumetti. È un archeologo. Ha i poteri per prevedere il futuro e resuscitare i morti, e teletrasportarsi indossando un elmo d'oro. L'elmo è quasi come una tossicodipendenza in alcuni rispetti. Ci vuole molta energia per indossarlo."