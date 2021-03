Black Adam: Pierce Brosnan sarà Dr. Fate nel film con Dwayne Johnson

Black Adam avrà nel proprio cast anche Pierce Brosnan e la star del cinema interpreterà nel film Dr. Fate.

L'attore reciterà quindi nel lungometraggio con star Dwayne Johnson le cui riprese inizieranno tra poche settimane.

Pierce Brosnan avrà nel progetto il ruolo di Kent Nelson, ovvero Dr. Fate, che tra le pagine dei fumetti della DC è uno dei membri fondatori della Justice Society. L'attore debutterà nel mondo dei supereroi con Black Adam, affiancando così Dwayne Johnson, Aldis Hodge nella parte di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jaume Collet-Serra che ha già collaborato con Johnson in occasione di Jungle Cruise.

The Rock sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions, e Scott Sheldon. La versione più recente della sceneggiatura è stata firata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Pierce Brosnan è recentemente apparso in Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga e ritornerà sul grande schermo grazie a una nuova versione della storia di Cenerentola che debutterà nelle sale nel mese di luglio.