Black Adam: James Cusati-Moyer entra nel cast

Black Adam avrà nel proprio cast anche l'attore James Cusati-Moyer, nominato recentemente a un Tony Award per la sua performance in Slave Play.

L'attore ha interpretato a teatro il ruolo di Dustin nello spettacolo di Jeremy O. Harris ed è in attesa di scoprire se riuscirà a conquistare l'ambito premio teatrale.

Locandina di Black Adam

La produzione dell'atteso film prodotto da New Line e DC non ha per ora voluto svelare il ruolo assegnato a James Cusati-Moyer in Black Adam. L'attore ha recentemente recitato nella serie Inventing Anna, prodotta da Shonda Rhimes per Netflix, e in show come Prodigal Son, The Path e Red Oaks.

Nel cast del film tratto dai fumetti ci saranno anche Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista, Pierce Brosnan che sarà Dr. Fate, Aldis Hodge nella parte di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell che sarà Cyclone. Il film debutterà nelle sale americane il 29 luglio 2022.

Alla regia di Black Adam sarà impegnato il regista Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.